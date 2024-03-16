Göztepe ile Ankara Keçiörengücü Berabere Kaldı
Trendyol 1. Lig 27. hafta mücadelesinde Göztepe ile Ankara Keçiörengücü golsüz berabere kaldı.
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Oğuz Kağan Çalışır, Mahmut Gülle
Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Ümit Akdağ, Ogün Bayrak (Dk. 88 Fıratcan Üzüm), Dennis (Dk. 88 Tarkan Serbest), Yalçın Kayan (Dk. 63 Kubilay Kanatsızkuş), Turgay Gemicibaşı (Dk. 63 Celil Yüksel), İsmail Köybaşı, Messaoudi (Dk. 63 Lundqvist), Romulo
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim, Arda Hilmi Şengül, Muharrem Cinan, Selim Ilgaz (Dk. 83 Camara), Şahverdi Çetin (Dk. 64 Erkam Develi), Mikail Okyar, Ariyibi, Bardhi (Dk. 83 Orhan Nahırcı), Dembele (Dk. 79 Melih İnan)
Sarı kartlar: Dk. 19 Turgay Gemicibaşı (Göztepe), Dk. 69 Ahmet Kesim ( Ankara Keçiörengücü)
Trendyol 1. Lig 27. hafta mücadelesinde Göztepe ile Ankara Keçiörengücü golsüz berabere kaldı.