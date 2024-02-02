Göztepe ile Altay Trendyol 1. Lig Derbisine Hazırlanıyor

Göztepe ile Altay, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında oynayacakları derbiyle beraber 66. kez resmi müsabakalarda karşı karşıya gelecek. Rekabette Altay'ın 26'ya 14 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında İzmir'in iki köklü kulübü Göztepe ile Altay, yarın saat 19.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki takımın da farklı hedeflerle sahaya çıkacağı mücadelede Altay, puan ve puanlar kazanarak düşme hattından kurtulmayı hedeflerken, Göztepe ise siyah-beyazlı ekibi hatasız geçip ilk iki yarışında sağlam adımlarla yürüyüşünü devam ettirmek istiyor. Konuk ekip Altay, bu sezon deplasmanda oynadığı 10 müsabakada sadece 1 kez kazanırken, ev sahibi Göztepe ise iç sahada oynadığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet elde etmeyi başardı. Öte yandan sezonun ilk yarısında Altay'ın ev sahipliğinde oynanan müsabakayı Göztepe 1-0 kazanmayı başarmıştı.

Rekabette üstünlük Altay'da

Göztepe ile Altay, bugüne kadar resmi müsabakalarda 65 kez rakip oldu. İki takım arasında oynanan mücadelelerde siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkat çekiyor. Altay, bu müsabakalarda 26 kez sahadan galip ayrılmayı başarırken, Göztepe ise 14 kez rakibini mağlup etti. 25 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.

Zorlu derbinin hakemi Alpaslan Şen

Göztepe ile Altay arasında oynanacak zorlu derbiyi hakem Alpaslan Şen yönetecek. Şen'in yardımcılıklarını Nurettin Dinçer Demir ve Serdar Soydan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova olacak.

Biletler tükendi

Göztepe'nin ev sahipliğinde oynanacağı İzmir derbisinde dün akşam saatlerinde biletlerin tükendiği duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "VIP, Batı, Doğu, Güney ve Kuzey tribünlerinden satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi. Sonradan satışa sunulan misafir tribün bilet satışları taraftarlarımız için devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Siyah-beyazlı taraftarlar ise İzmir İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla yarın oynanacak karşılaşmada deplasman tribünündeki yerlerini alamayacak. - İZMİR