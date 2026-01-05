Haberler

Göztepe, ikinci yarıya 2 maçla hazırlanacak

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sezonun ikinci yarı hazırlıkları kapsamında iki hazırlık maçı yapacak. İlk maç 10 Ocak'ta taraftarlara kapalı olarak Söke 1970 SK ile, ikinci maç ise taraftarlara açık olarak Bulgaristan temsilcisi CSKA 1948 ile oynanacak.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların yarın saat 16.00'da Söke 1970 SK ile 10 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de ise Bulgaristan temsilcisi CSKA 1948 ile ISONEM Park Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacağı belirtildi.

Açıklamada, Söke 1970 SK ile oynanacak karşılaşmanın taraftarlara kapalı, CSKA 1948 ile oynanacak müsabakanın ise taraftarlara açık olacağı bildirildi.

Karşılaşmaya ilişkin bilet bilgilerinin daha sonra kulübün sosyal medya hesaplarından duyurulacağı kaydedildi.

Öte yandan Göztepe, sezonun ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan takım, ikinci bölümde taktiksel oyun oynadı.

