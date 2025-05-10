Göztepe, Hatayspor'u Ağırlıyor: Avrupa Hedefi Peşinde

İki maçlık galibiyet serisine imza atan Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Hatayspor'u ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe, yarın saat 19.00'da Hatayspor'u konuk edecek. Mücadeleyi İstanbul bölgesi hakemlerinden Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Karşılaşma öncesinde İzmir ekibi, 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 10. sırada yer alırken, haftalar öncesinden ligden düşen Hatay ise 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 21 mağlubiyetle 18. basamakta bulunuyor. İki maçlık galibiyet serisine imza atan ve 46 puanı bulunan sarı-kırmızılılar, rakibini hatasız bir şekilde geçerek Avrupa kupaları gitme iddiasını sürdürmem istiyor.

Göztepe'da sakatlıkları devam eden Isaac Solet, Kuryu Matsuki, Doğan Erdoğan, İsmail Köybaşı, Djalma Silva ve Juan Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan Miroshi ve Bokele ise Teknik Direktör Stoilov'un görev vermesi durumunda forma giyebileceği ifade edildi.

Öte yandan her maç öncesinde tüm tribünlerin büyük bir coşkuyla söylediği Med Cezir şarkısını seslendiren ünlü sanatçı Levent Yüksel, 100. yıl kutlamaları kapsamında konser verecek. - İZMİR