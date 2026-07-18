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Göztepe'den Gökdeniz harekatı

Göztepe'den Gökdeniz harekatı
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Süper Lig ekibi Göztepe, Bodrum FK'dan kanat oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar'ı transfer etmek için harekete geçti. Yerli oyuncu sayısını artırmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki futbolcu için görüşmelere başladı. Ayrıca Slovenya kampında teknik ekip ve futbolcular, kulüp sahibi Dragan Solak'ın misafiri oldu.

SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi İrlandalı golcü Sinclair Armstrong, Brezilyalı forvet Andre Henrique, İngiliz orta saha Alex Matos ve Gambiyalı stoper Sonko Sundberg'i resmen renklerine bağlayan Göztepe, Bodrum FK'dan sağ kanat Gökdeniz Bayrakdar için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, 3,5 sezondur yeşil-beyazlı formayı giyen 24 yaşındaki futbolcu için Bodrum FK ile görüşmelere başladı. Ege ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gökdeniz'i kadrosuna dahil etmek isteyen Göztepe'nin önemli mesafe kat ettiği bildirildi.

Yerli oyuncu sayısını artırmayı hedefleyen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov'un da transfere sıcak baktığı ve transferin en kısa sürede resmiyet kazanmasının beklendiği kaydedildi. Bodrum FK'dan santrfor Ali Habeşoğlu'nu da isteyen Göztepe, bu transferde istediğini elde edememişti. Kocaelispor formasıyla profesyonel kariyerine başlayan Gökdeniz, 2020-21 sezonunda Antalyaspor'a transfer oldu. Antalyaspor'da 2,5 sezon forma giyen Gökdeniz, 2022-23 sezonunun devre arasında Bodrum FK'ya imza attı. Bodrum FK'da 1'inci Lig Play-Off şampiyonluğu yaşayan futbolcu, geçen sezon 13 maçta 1 gol attı.

DRAGAN SOLAK'A ZİYARET

Slovenya kampını sürdüren Göztepe'de teknik ekip, futbolcular ve idareciler, kulübün yüzde 70 hissesinin sahibi olan Sport Republic'in Yönetim Kurulu Başkanı Dragan Solak'ın misafiri oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten 'Aile' mesajıyla yapılan paylaşımda, "Göztepe'miz Slovenya'da Sport Republic Yönetim Kurulu Başkanı Dragan Solak'ın misafiri oldu. Takımımıza göstermiş olduğu misafirperverlik için Sayın Dragan Solak'a ve ailesine teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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