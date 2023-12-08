Göztepe, Gençlerbirliği'ni mağlup edememe serisini sonlandırmak istiyor

Onur ATIŞ / İZMİR,

1'inci Lig'de üst üste Tuzlaspor ve Giresunspor maçlarını kazanıp Süper Lig'e yükselme yolunda umut tazeleyen Göztepe pazar günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçına mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Göz-Göz rakibini Ankara'da 2001-2002 sezonundan bu yana mağlup edemedi. Son olarak o sezon Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Göztepe, daha sonraki resmi maçlarda Başkent'te beraberlik dahi alamadı. Süper Lig, 1'inci Lig ve Türkiye Kupası'nda 6 kez Gençlerbirliği'ne konuk olan Göztepe tüm maçları yenilgiyle tamamladı. Göztepe, 2002-2003'te Süper Lig maçında sahadan 3-1 yenik ayrılırken, aynı sezondaki Türkiye Kupası müsabakasını 6-0 kaybetti.

İki takım 2017-2018'de Süper Lig'de yine buluştu. Ankara'daki randevuda Göztepe, kırmızı-siyahlılara 3-0 kaybetti. İzmir ekibi, 2019-2020 sezonunda deplasmandaki maçta bir kez daha Gençlerbirliği'ne boyun eğdi ve mücadele 3-1 bitti. İki takımın 2020-2021 sezonunda Ankara'da oynadığı karşılaşma gol düellosu şeklinde geçerken, kazanan 5-3'lük skorla Gençlerbirliği oldu. Son olarak geçen sezon 1'inci Lig'de Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen Göztepe, deplasmandaki maçı 1-0 yenik tamamladı. Bu kez Gençlerbirliği'nden puanlar almayı hedefleyen İzmir temsilcisi bu maç öncesi 26 puanla 3'üncü basamakta yer alırken, Gençlerbirliği ise 24 puanla 6'ncı sırada bulunuyor.