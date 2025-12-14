Futbol: Trendyol Süper Lig

Haberler

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 69. dakikada Janderson'un attığı golle Göztepe 1-0 galip tamamladı.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Salih Mazlum, Murat Ergin Gözütok

Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Perez, Semih Güler, Arda Kızıldağ, Rodrigues, Ogün Özçiçek (Dk. 78 Bacuna), Camara, Sorescu (Dk. 74 Lungoyi), Kozlowski, Boateng, Bayo

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Dennis, Miroshi (Dk. 88 Furkan Bayır), Cherni (90+4 Ogün Bayrak), Olaitan (Dk. 75 Efkan Bekiroğlu), Juan (Dk. 88 Godoi), Janderson (Dk. 90+4 İbrahim Sabra)

Gol: Dk. 69 Janderson (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 7 Rodrigues, Dk. 37 Ogün Özçiçek, Dk. 58 Boateng ( Gaziantep Fk ), Dk. 21 Janderson, Dk. 88 Miroshi (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe, deplasmanda Gaziantep Fk'yi 1-0 yendi.

55.? ?dakikada Olaitan'ın sağdan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Bokele'nin kafa vuruşunda, topu kaleci Zafer Görgen uzaklaştırdı.

59.? ?dakikada Bayo'nun sol çaprazdan gönderdiği ve Arda Okan Kurtulan'ın uzaklaştırmak istediği top Heliton'a çarparak Camara'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı sert vuruşta, top Arda'ya çarparak kornere gitti.

61.? ?dakikada kaleci Zafer Görgen'in gönderdiği pasla buluşan Boateng'in bekletmeden verdiği kafa pasında topu kontrol etmek isteyen Camara, Dennis'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Cihan Aydın, penaltı noktasını gösterdi.

65.? ?dakikada penaltıyı kullanan Bayo'nun yaptığı vuruşta, top kaleci Lis'in sağından auta gitti.

69. dakikada Cherni'nin soldan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Janderson'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

76.? ?dakikada sağ çaprazdan Perez'in kaleci Zafer Görgen'e göndermek istediği geri pasta topla buluşan Juan'ın yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

81.? ?dakikada Efkan Bekiroğlu'nun orta sahadan gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Dennis'in vuruşunda, meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

82. dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Bayo'nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bacuna'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Lis'te kaldı.

85.? ?dakikada Kozlowski'nin soldan ceza sahasına yaptığı ortada Camara'nın şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

90+1. dakikada Lungoyi'nin soldan gönderdiği pasta topla buluşan Arda Kızıldağ'ın şutunda, top üstten auta gitti.

Karşılaşma, Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor
