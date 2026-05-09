Haberler

Trendyol Süper Lig: Göztepe: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig: Göztepe: 1 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, Gaziantep FK ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Göztepe'nin golü, Myenty Abena'nın kendi kalesine attığı golle geldi.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sağ kanattan Jeferson'un ön direğe yaptığı ortada Antunes'in dokunuşunda, top savunmadan Abena'ya çarparak ağlarla buluştu. 1-0

17. dakikada sol kanattan Juan'ın pasında ceza sahası içinde Antunes'in şutunda kaleci Burak topu kurtardı.

24. dakikada sağ kanattan Jeferson'un arka direğe doğru ortasında Cherni'nin şutunda top yandan dışarı çıktı.

33. dakikada sol kanattan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda direkt kaleye giden topu kaleci Liss kurtardı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Batuhan Kolak, Kürşathan Akın, Azad İlhan

Göztepe: Mateusz Lis, Allan, Heliton, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Anthony Dennis, Novatus Miroshi, Cherni, Alexis Antunes, Jeferson, Juan

Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk, Taha Altıkardeş, İsmail Köybaşı, Uğur Kaan Yıldız, Ege Yıldırım, Ogün Bayrak, Musah Mohammed, Guilherme Luiz, Yusuf Ali Şirin

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Gaziantep FK: Burak Bozan, Nazım Sangare, Myenty Abena, Arda Kızıldağ, Deian Sorescu, Drissa Camara, Victor Gidado, Kevin Rodrigues, Kacper Kozlowski, Alexandru Maxim, Mohamed Bayo

Yedekler: Zafer Görgen, Luis Perez, Ali Mevran Ablak, Karamba Gassama, Christopher Lungoyi, Ali Osman Kalın

Teknik Direktör: Mirel Radoi

Gol: Myenty Abena (dk. 4 k.k.) (Göztepe)

Sarı kart: Mohamed Bayo (Gaziantep FK) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Canlı anlatım: Şampiyonluk maçında beşinci gol de geldi! Neler oluyor neler

Beşinci gol geldi! RAMS Park'ta yıllarca unutulmayacak bir maç oluyor
Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! İşte teklif götürdüğü yabancı antrenör

Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken bombayı patlattı

Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber

Korkulan oldu!

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macaristan'ın yeni Başbakanı Peter Magyar, yemin ederek göreve başladı, AB bayrağı parlamentoya asıldı

Ülkenin yeni rotasını çizdi: Yemin eder etmez o bayrak geri geldi

1. Lig'e yükseldikleri maçın ardından sevgilisine evlenme teklifi etti

1. Lig'e yükseldikleri maçın ardından sevgilisine evlenme teklifi etti
YILDIRIMHAN, İngiliz gazetesine haber oldu

Kayıtsız kalamadılar! İngilizlerden göğsümüzü kabartan manşet

Çalışan annelere müjde: SGK 'analık ödeneği' süresini uzattı

Çalışan annelere müjde! Süre uzadı, maaş arttı
Macaristan'ın yeni Başbakanı Peter Magyar, yemin ederek göreve başladı, AB bayrağı parlamentoya asıldı

Ülkenin yeni rotasını çizdi: Yemin eder etmez o bayrak geri geldi

Daha 32 yaşındaydı! Yediği mantar hamile kadının sonu oldu

Daha 32 yaşındaydı! 5 aylık Çorumlu Rüveyda'nın sonu oldu

Sadettin Saran'dan canlı yayında tartışma yaratan hareket

Canlı yayında tartışma yaratan hareket