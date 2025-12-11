Haberler

Göztepe deplasman karnesine güveniyor

Göztepe deplasman karnesine güveniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TRENDYOL Süper Lig'de Göztepe, Gaziantep FK ile karşılaşacak ve dış saha performansıyla umut veriyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon deplasmanda 4 galibiyet alarak 14 puana ulaştı. Gaziantep'e mutlak 3 puan hedefiyle gidecek Göztepe'nin sakat oyuncuları ise dikkat çekiyor.

TRENDYOL Süper Lig'de 2025 yılı ve devrenin son deplasman maçında pazar günü Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek Göztepe, dış saha performansıyla bu sezon kritik puanlar topladı. Gaziantep'e mutlak 3 puan hedefiyle gidecek sarı-kırmızılılar, gurbette oynadığı 8 maçın 4'ünü kazandı. Rakipleriyle 2 kez berabere kalan, 2 maçını da kaybeden Göztepe 14 puan toplamayı başardı. Geçen sezon sadece deplasmanlarda 3 galibiyet alabilen Göztepe, bu seneki performansıyla zorlu Gaziantep FK maçı öncesi taraftarına umut aşıladı. Dış sahada Çaykur Rizespor'u 3-0, Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa'yı 2-0, Antalyaspor'u da 2-0 yenmeyi başaran Göztepe, Kayserispor'la 1-1, Eyüpspor'la 0-0 berabere kaldı.

Göztepe, Alanyaspor ve Galatasaray deplasmanlarında ise puan alamadı. Alanyaspor karşısında 1-0 kaybedip ilk yenilgisini alan Göz-Göz, Galatasaray maçından da 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Son olarak evinde Trabzonspor'a 2-1 yenilen 26 puanlı Göztepe, Gaziantep FK ile oynadığı son 8 maçın sadece 1'ini kazanabildi. 2019 yılından bu yana oynanan maçlarda sarı-kırmızılılar rakibine 2 kez kaybetti, 5 maçta ise kazanan çıkmadı. Hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de kırmızı kart cezalısı orta saha Brezilyalı Rhaldney'in yanı sıra sakatlığı devam eden Ürdünlü golcü İbrahim Sabra, müsabakada görev alamayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı

Enver Aysever tutuklandı
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor

Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor
Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim

Eski spikerden ses getirecek iddia: O adam yüzünden kıta değiştirdim
Gribin ilacı bu meyve! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor

Gribin gerçek ilacı! Portakal ve mandalinayı geride bırakıyor
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor

Gözaltı sonrası herkes Güllü'nün kızının bu görüntüsünü paylaşıyor
Gençlerbirliği'nde skandallar bitmiyor! Kongre'ye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı

Kongreye alkollü gelen isim başka kulüpte yönetici çıktı
Türkiye'de 400'den fazla şubesi olan tatlı devi konkordato ilan etti

Türkiye'de 400'den fazla şubesi var! Dev marka konkordato ilan etti
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
title