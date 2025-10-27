Göztepe, Galatasaray Maçında Hakem Oğuzhan Çakır'a Tepki Gösterdi

Göztepe, Galatasaray maçının ardından karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır'a tepki göstermeye devam ediyor. İzmir ekibi sosyal medya hesabından görüntülü bir paylaşım yaparak, "Her sene aynı film" başlığını kullandı.

Göztepe'de hakem tepkisi sürüyor. Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan İzmir ekibi, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılarak üst üste ikinci yenilgisini aldı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sarı-kırmızılılar, karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır'a büyük tepki gösterdi.

Müsabakaya hızlı başlayan Göztepe, 6. dakikada Efkan'ın golüyle öne geçti ancak 19. dakikada Osimhen'in golüne engel olamadı. Maçın kırılma anı ise 42. dakikada yaşandı. Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Osimhen'le girdiği ikili mücadele sonrası rakibinin yüzüne darbe yaptığı gerekçesiyle ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalan Malcom Bokele'ye verilen karar, İzmir ekibinde büyük tepkiye yol açtı.

"Her sene aynı film"

Göztepe, Galatasaray maçının bitiminde Osimhen'in Bokele'ye faul yaptığını öne sürerek pozisyonun görüntülerini "Her sene aynı film" başlıklı bir videoyla resmi hesaplarından paylaştı. Ardından maç sonucu görselini yayımlayan İzmir ekibi, "Biçildik" ifadesiyle hakem Oğuzhan Çakır'a bir kez daha tepki gösterdi.

Stoilov: "Hakemlerle ilgili konuşmayı sevmiyorum"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında hakem Oğuzhan Çakır'ın performansının sorulması üzerine Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Ben, hakemlerle ilgili yorum yapmayı sevmiyorum. Bu benim işim değil. Takımda çözmem gereken sorunlar var. Ben bunlara odaklanıyorum. Bunu analiz edecek ve yorumlayacak insanlar var. Kesinlikle bahane üretmeyi sevmiyorum" diye cevap verdi. - İZMİR