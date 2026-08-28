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Göztepe, Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı

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Trendyol Süper Lig 3. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Göztepe, son antrenmanını yaptı. Teknik direktör Stoilov yönetimindeki idmanda taktiksel çalışmalar yapıldı. Sakat Godoi, Antunes, Sundberg ve Furkan Bayır maçta yer almayacak.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılacak olan Göztepe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.

Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyun oynayan takım, günü orta-şut çalışmalarıyla tamamladı.

Sarı-kırmızılılar, uçakla İstanbul'a giderek kampa girdi.

Öte yandan, sakatlıkları bulunan Godoi, Antunes, Sundberg ve Furkan Bayır'ın bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

Kaynak: AA
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