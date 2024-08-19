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Göztepe, Fenerbahçe'yi yeni transferlerle geçti

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Göztepe'nin Fenerbahçe ile oynadığı Trendyol Süper Lig maçında yeni transferler Koray Günter ve Juan'ın performansı ön plana çıktı.

Göztepe'nin Fenerbahçe ile oynadığı Trendyol Süper Lig'in ikinci hafta mücadelesinde sarı-kırmızılıların ilk golünü yeni transferlerden Koray Günter atarken, ikinci golün asistini ise bir diğer yeni transfer Juan yaptı. Böylece İzmir ekibi, bu sezonki ilk gollerine yeni transferlerinden katkı almış oldu.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe, ikinci hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan müsabaka iki takımın karşılıklı golleriyle 2-2 sona erdi. Sarı-kırmızılılarda müsabakaya yeni transferlerin performansı damga vurdu. İlk hafta oynanan Antalyaspor mücadelesinde skor üretemeyen Göztepe, Fenerbahçe'ye karşı 2 gol bulmayı başarırken, bu 2 golde de takıma yeni katılan oyuncuların önemli katkısı oldu. 68. dakikada bir köşe vuruşunda Koray Günter sahneye çıkıp farkı 1'e indirirken, ikinci golün asistini ise 56. dakikada dahil olan bir diğer yeni transfer Juan yaptı. Brezilyalı oyuncu müsabakanın son dakikalarında ceza sahasına gelen topu yumuşatıp Romulo'nun önüne indirince vatandaşı da bu ikramı geri çevirmedi ve sarı-kırmızılılar eşitliği yakaladı. Böylece Göztepe'nin bu sezonki ilk gollerine yeni transferler damga vurdu. Koray skor üretirken Juan da asist yapmış oldu.

Öte yandan takıma yeni katılan Malcom Bokele de 56. dakikada Djalma Silva'nın yerine oyuna dahil olarak sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıkmış oldu. Kısa bir süre alan Fransız oyuncu, savunmada gösterdiği performansla taraftarının gözüne girmeyi başardı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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