Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenman, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde ısınma ve pas çalışmalarıyla gerçekleştirildi.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Pazar günü deplasmandaki Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınmayla başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti.
Antrenmanın ilk bölümünde istasyon çalışmaları yapan oyuncular, ikinci bölümde dar alanda oyun oynadı.
Göztepe, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor