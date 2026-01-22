Haberler

Göztepe'de herkes golcü

Göztepe, bu sezon 12 farklı oyuncusunun gol sevinci yaşadığı Süper Lig'de, Fenerbahçe ile yapacağı önemli maça iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Takımın en skorer ismi Juan, 6 golle öne çıkarken, birçok oyuncu katkı sağladı. Ancak kart cezaları ve sakatlıklar nedeniyle bazı eksiklikler var.

TRENDYOL Süper Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçına iddialı hazırlanan Göztepe'de bu sezon 12 farklı oyuncu gol sevinci yaşadı. Avrupa kupalarına katılma yolunda hedefe emin adımlarla ilerleyen sarı-kırmızılı takımda en skorer oyuncu 6 golle Brezilyalı Juan olurken, orta sahada görev yapan Dennis, Miroshi, Efkan ve sağ kanat Arda Okan 3'er kez fileleri sarstı. Takımın diğer Brezilyalı forveti Janderson ise topu 2 defa rakip ağlara gönderdi.

Geçen hafta 3-1 kazanılan Çaykur Rizespor müsabakasında ilk golü atan Miroshi bu sezon ilk defa sevinç yaşarken; Sabra, Taha, Bokele, Rhaldney, Olaitan ve Emersonn da 1 gol attı. Emersonn 1'inci haftada deplasmanda oynanan ve 3-0 galip gelinen Çaykur Rizespor maçında gol atıp 3 milyon Euro karşılığında Fransız ekibi Toulouse'a satıldı. Hazırlıklarına devam eden Göz-Göz'de kart cezalıları stoperler Heliton ve Bokele'nin yanı sıra sakatlığı süren yeni transfer orta saha Antunes forma giyemeyecek. Çaykur Rizespor maçında yüzüne darbe alıp oyuna devam edemeyen Rhaldney'in ise ciddi bir problemi olmadığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
