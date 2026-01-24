Haberler

Göztepe 60'ncı kez Fenerbahçe'ye rakip olacak

Göztepe 60'ncı kez Fenerbahçe'ye rakip olacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TRENDYOL Süper Lig'de Göztepe, Fenerbahçe ile 60. kez karşı karşıya gelecek. Göztepe, geride kalan 59 maçta 9 galibiyet elde ederken, Fenerbahçe 27 kez kazandı. Maç, yarın saat 20.00'de başlayacak.

TRENDYOL Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma hedefiyle yola çıkan Göztepe yarın tarihinde 60'ncı kez Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Chobani Stadı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak maçla rakibine ligde 60'ncı kez rakip olacak Göztepe geride kalan 59 maçın 9'unu kazanırken, 27'sinde sahadan yenik ayrıldı. İki takım arasında 23 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Göztepe; 59 maçta ağları 44 kez havalandırırken, Fenerbahçe ise 90 kez gol sevinci yaşadı. Göztepe, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 21 Şubat 2021 tarihinde aldı. Kadıköy'de oynanan Süper Lig maçında Göz-Göz, sarı-lacivertlileri 1-0 yendi. Fenerbahçe ise geçen sezon evinde Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Bu sezonun ilk yarısında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bakan Şimşek: Fitch ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir

Piyasaların merakla beklediği rapora Bakan Şimşek'ten ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TBF, Ergin Ataman için devreye girdi

TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Bali'de coştu, sosyal medya çalkalandı
Kerem Demirbay'a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu

Kerem'e takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu
TBF, Ergin Ataman için devreye girdi

TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Bakan Göktaş'ı isyan ettiren 'Seçmece çocuk' talebi: Bu bir sipariş değil

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren talep: Bu bir sipariş değil
5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin

Gece yarısı gelen depremden sonra uzmanından dikkat çeken sözler