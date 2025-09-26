Göztepe, Eyüpspor ile Karşılaşıyor

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Eyüpspor'a konuk olacak.

Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar oynadığı 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan Göztepe, 7. hafta mücadelesinde yarın Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde İstanbul ekibi 4 puanla 14. sırada yer alırken, sarı-kırmızılılar ise 12 puanla 2. basamakta bulunuyor. Yoluna yenilgisiz bir şekilde devam eden Göztepe, zorlu mücadelede rakibini mağlup ederek hem Avrupa hedefine ilerlemeyi hem de zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.

Dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik

Göztepe, dış sahada bu sezon oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu süreçte Çaykur Rizespor'u 3-0, Karagümrük'ü de 2-0'lık skorlarla geçmeyi başaran İzmir ekibi, tek beraberliğini ise 1-1 sonuçlanan Kayserispor müsabakasında aldı. Stanimir Stoilov ve öğrencileri, yarın oynanacak Eyüpspor maçında da hanesine 3 puan yazdırarak bu sezonki üçüncü dış saha galibiyetini almak istiyor.

Göztepe'de eksik bulunmuyor

Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen Slovenya kampında omzundan sakatlanan Ogün Bayrak, hafta içinde antrenmanlara geri döndü. Oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Eyüpsor karşılaşmasında da kulübede olması bekleniyor. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un da maçın gidişatına göre 26 yaşındaki sağ beke şans verebileceği ifade edildi.

Ogün'ün de geri dönmesiyle birlikte sarı-kırmızılı ekipte herhangi bir eksik bulunmuyor.

Kadir Sağlam düdük çalacak

Eyüpspor - Göztepe mücadelesini Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Ogün Kamacı ve Göktuğ Hazar Erel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Yusuf Ziya Gündüz olacak. - İZMİR