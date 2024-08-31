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Göztepe, evinde Bodrum FK'yı mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, evinde Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini elde etti. Maçta Romulo ve Djalma Silva'nın attığı gollerle Göztepe galip geldi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe, evinde Bodrum FK 2-0 mağlup etti ve bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Nazım'ın arka direğe ortasında Tjanic'in kontrol edip yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere çıktı.

72. dakikada Romulo'nun kaybettiği topla buluşan Dimitrov ceza sahasına girip şutunu çekti ancak top yandan auta gitti.

84. dakikada ceza sahası dışından Doğan sert şutunda kaleci Sousa üzerine gelen topu kornere çeldi.

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Deniz Caner Özaral

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele Mputu, Nazım Sangare (İsmail Köybaşı dk. 90+2) Djalma Silva, Anthony Junior Dennis, David Tijanic, Isaac Solet Bomawoko (Doğan Erdoğan dk. 73), Juan (Kubilay Kanatsızkuş dk. 73), Romulo (Koray Günter dk. 90+2)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Ogün Bayrak, Victor Hugo Gomes Silva, Ahmed Ildız, İzzet Malak, Novatus Dismas

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Christopher Herelle (Ondrej Celustka dk. 19), Ali Aytemur, Zdravko Dimitrov, Samet Yalçın (Gabriel Obekpa dk. 46), Fredy (Osman Haqi dk. 77), George Puscas (Celal Dumanlı dk. 77), Gökdeniz Bayrakdar (Kenan Özer dk. 56), Cenk Şen

Yedekler: Bahri Can Tosun, Pedro Brazao, Ahmet Aslan, Yusuf Sertkaya, Ege Bilsel

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Goller: Romulo (dk. 16), (Djalma Silva dk. 41) (Göztepe)

Sarı kartlar: Bokele, Nazım, Dennis, Heliton (Göztepe), Cenk Şen (Bodrum FK) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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