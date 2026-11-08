Göztepe evinde Başakşehir'e 2-1 yenildi, 4 maçlık galibiyet serisi bitti

TRENDYOL Süper Lig'de 4'te 4 yaparak iyi bir çıkış yakalayan Göztepe, milli ara öncesi evinde İstanbul Başakşehir'e 2-1 kaybedip frene bastı. Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda Juan'ın golüyle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar avantajını koruyamadı. Bitime 5 dakika kala bireysel hata sonucu kaptırılan topta tecrübeli kanat oyuncusu Edin Visca'nın golüne engel olamayan Göztepe seriyi noktaladı.

Bu sezon deplasmanlarda iyi sonuçlara imza atan Göz-Göz evinde ise 3'üncü kez mağlup oldu. Gürsel Aksel Stadı'nda 5'inci maçını oynayan İzmir ekibi, sadece 1 kez kazanabildi. Sadece Çorum FK'yı 2-0 yenen Göztepe, Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve İstanbul Başakşehir'e yenilip, Çaykur Rizespor'la berabere kaldı. Göztepe sahasında 11 puan kaybetmiş oldu. Göztepe milli ara öncesi 15 puan topladı.

GELENEĞİ SÜRDÜREMEDİ

Göztepe, Başakşehir'e evinde son yıllarda puan kaptırmama geleneğini de sürdüremedi. Gürsel Aksel Stadı'nda oynadığı son 4 Süper Lig maçını kazanan sarı-kırmızılılar, yıllar sonra evinde rakibine kaybetti. Son olarak rakibine İzmir'de 2019-20 sezonunda 3-0 kaybeden Göz-Göz, yıllar sonra İstanbul ekibine 2-1 mağlup olarak rakibi karşısında evindeki iyi performansını noktaladı.

ARDA AÇIKLAMASI DAMGA VURDU

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un maç sonunda milli takım kadrosuna dahil edilmeyen sağ kanat Arda Okan Kurtulan hakkında açıklamaları ise damga vurdu. Arda'nın belgesinin yetişememesi nedeniyle milli takıma giremediği gibi durumları saçmalık olarak yorumlayan Bulgar teknik adam, "Belge yetişemedi gibi saçmalığa inanmıyorum. Arda'nın çok daha iyi olması, çok daha iyi bir oyuncuya dönüşmesi, çok daha fazla çalışması ve bu şekilde milli formaya kavuşması gerekir" dedi.

SAVUNMA HATALARINA DİKKAT ÇEKTİ

Başakşehir karşısında iyi bir savunma performansı sergileyemediklerini de belirten Stoilov açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Aslında maçın ilk 10-15 dakikalık bölümünde kesinlikle istediğimiz ritim ve dinamizmle oyuna başlayamadık. Evimizde 2 gol yememiz normal bir şey değil. Birçok maçta 2 gol, 3 gol buluyoruz ama savunmada kesinlikle daha iyi, daha güçlü olmalıyız. Aynı zamanda da maçın içerisinde yakaladığımız fırsatları daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu anlamda daha öz güvenli olmalıyız ve maçı daha erken bir şekilde lehimize çevirmeliyiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı