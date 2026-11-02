Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Göztepe deplasmanlarda 6 maçta 11 puan toplayarak büyük çıkış yakaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göztepe deplasmanlarda 6 maçta 11 puan toplayarak büyük çıkış yakaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe, deplasmanda 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 11 puan toplayıp Galatasaray'ın ardından en iyi dış saha performansını gösterdi. Milli ara sonrası 4'te 4 yapan Göztepe, Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 1-0 geriden gelip 2-1 mağlup etti.

TRENDYOL Süper Lig'de Fenerbahçe'yi İstanbul'da 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup edip unutulmaz bir zafer kazanan Göztepe, deplasmanlarda rakiplerine kabus oldu. Kötü başladığı sezonda milli ara sonrası 4'te 4 yapan Göztepe gurbette 11 puan toplayıp Galatasaray'ın ardından en iyi deplasman performansı gösteren takım oldu. Liderlik koltuğunda oturan Galatasaray 5 deplasman maçının 4'ünü kazanıp 1'inde berabere kaldı ve 12 puan topladı. Göztepe ise dış sahada 6 maça çıktı. Bu maçların 3'ünü kazanan Göz-Göz, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alıp 11 puanı hanesine yazdırdı. Tek yenilgisini İstanbul'da Galatasaray'a karşı 3-2'lik skorla alan sarı-kırmızılılar, Samsunspor'la 3-3, Alanyaspor'la 2-2 berabere kaldı.

Milli ara dönüşü oynadığı 4 maçın 3'ünü deplasmanda yapan Göztepe, rakiplerini evlerinde yenerek büyük bir çıkış gösterdi. Bu periyotta önce Eyüpspor'a konuk olan Göztepe mücadeleden 4-0 galip ayrıldı. Ertesi hafta bu kez zorlu Kocaelispor deplasmanına çıkan Göztepe bu maçı da 2-1 kazanıp yoluna kayıpsız devam etti. İki dış sahanın ardından Gürsel Aksel Stadı'nda Çorum FK engelini 2-0 geçen Göztepe, son olarak Kadıköy'de sahne aldı. Fenerbahçe karşısında 1-0 geriye düşen Göztepe ikinci yarıda ise 3 dakika içinde 2 gol atıp maçı çevirdi. Yine bir deplasman maçını başarıyla geçen Göztepe artık evinde seri yapmaya odaklandı. Göztepe bu hafta iç sahada İstanbul Başakşehir FK ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trabzonlu genç kız gün masası hazırladı! Görenler şaşırdı

Trabzonlu genç kız gün masası hazırladı! Görenler şaşkına döndü
Yüzde 80 indirim yalan çıktı! Bakanlıktan milyonluk ceza

Bakanlık indirim yalanını yutmadı! İnternet sitesine milyonluk ceza
Seçim öncesi Trump'a baskı! Akaryakıt faturası Cumhuriyetçilere kesilebilir

Kritik seçimlere saatler kala! Fatura Cumhuriyetçilere mi kesilecek?
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında ifadeye çağrılan Takasbank Genel Müdürü hakkında karar verildi

Fon soruşturmasında Takasbank Genel Müdürü hakkında karar verildi

Bulgaristan'da tarihi seçim! İlk kez bir kadın cumhurbaşkanı seçildi

Komşuda tarihi gün! Seçim sonuçları bir ilke sahne oldu
Uyuşturucuyu sakladığı yer inanılmaz! Polis makasla ayırdı

Uyuşturucuyu sakladığı yer inanılmaz! O makas boşuna değil
Kanada'da Cadılar Bayramı kabusu! Çocuklara dağıtılan şekerlerden iğne çıktı

Çocuklara dağıtılan şekerlerden iğne çıktı
Polise bıçakla saldırdı! Sonrası film sahnelerini aratmadı

Başkentte polise bıçakla saldırdı! Sonrası film sahnelerini aratmadı
Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor! Arda yine kasayı doldurdu

Real Madrid'de adım atsa Fenerbahçe para kazanıyor!
Ukrayna'dan Rus askerlerine İsrail taktiği! Son anda engellendi

Bu gözlüğü takan askerler tek tek ölecekti! Son anda fark edildi