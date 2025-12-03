Göztepe'den Türkiye Kupası'na erken veda! 2. Lig ekibine elendiler
Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı, Süper Lig'in dördüncü sırasında yer alan Göztepe'yi 1-0'lık skorla yenerek gruplara yükseldi.
- Beyoğlu Yeni Çarşı, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Göztepe'yi 1-0 yendi.
- Beyoğlu Yeni Çarşı'nın galibiyet golünü 10. dakikada Barış Zeren attı.
- Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında TFF2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı ile Süper Lig'de dördüncü sırada yer alan Göztepe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Beyoğlu Yeni Çarşı, 1-0'lık skorla kazandı.
TEK GOLLE BÜYÜK SÜRPRİZ
2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı'ya galibiyeti getiren tek golü 10. dakikada Barış Zeren kaydetti. Göztepe, maçın geri kalanında baskısını sürdürdü ancak aradığı golü bulamadı.
GÖZTEPE'DEN ERKEN VEDA
Bu sonuçla birlikte Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Beyoğlu Yeni Çarşı, adını gruplara yazdırmayı başardı.