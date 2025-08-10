Göztepe'den sezona sükseli başlangıç
Yeni futbol sezonuna hazırlanan Göztepe, bomba gibi bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Takım, hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor ve yeni sezonda iddialı bir performans sergilemeyi hedefliyor. Bu gelişme, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı ve yeni sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorlar.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor le Göztepe karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi Göztepe, 3-0'lık skorla kazandı.
GÖZTEPE'DEN SÜKSELİ BAŞLANGIÇ
Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Malcom Bokele, 90+3. dakikada Emersonn ve 90+6. dakikada Anthony Dennis kaydetti.
SIRADAKİ RAKİP FENERBAHÇE
Bu sonuçla birlikte Göztepe, yeni sezona 3 puanla başladı. Çaykur Rizespor ise ilk maçında puanla tanışamadı. Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak. Göztepe ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.