Göztepe'den sezona sükseli başlangıç

Güncelleme:
Yeni futbol sezonuna hazırlanan Göztepe, bomba gibi bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Takım, hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor ve yeni sezonda iddialı bir performans sergilemeyi hedefliyor. Bu gelişme, taraftarlar arasında büyük bir heyecan yarattı ve yeni sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorlar.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor le Göztepe karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadeleyi Göztepe, 3-0'lık skorla kazandı.

GÖZTEPE'DEN SÜKSELİ BAŞLANGIÇ

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Malcom Bokele, 90+3. dakikada Emersonn ve 90+6. dakikada Anthony Dennis kaydetti.

SIRADAKİ RAKİP FENERBAHÇE

Bu sonuçla birlikte Göztepe, yeni sezona 3 puanla başladı. Çaykur Rizespor ise ilk maçında puanla tanışamadı. Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak. Göztepe ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar hayli ağır
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıRonaldinho:

Ligde profesyonel bir şekilde yönetilen iki kulüpten biri. Diğeri ise Başaklehir. Doğru transfer hamleleri, hocalarına gösterdikleri tolerans vs.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLetgohesap null:

RİZE KÜMEYE

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfikret ipek:

RİZESPOR BU PALUTLA MAÇ KAZANAMAZ.DERHAL YOLCU EDİLMELİ

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3-0'lık net skor! Sezona bomba gibi başladılar
