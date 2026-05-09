Stanimir Stoilov: "Doğru yoldayız"

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, açıklamalarda bulundu. Sahaya yansıyan enerji ve galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "Takımımız adına bugün oldukça başarılı bir müsabaka çıkardığımızı ifade edebilirim. 90 dakika boyunca sahaya yüksek bir enerji ve dinamizm yansıtan ekibimiz, çok sayıda gol pozisyonu üreterek arzuladığımız oyunu sergiledi. Skorun 1-1'e gelmesinin ardından yaşanan kısa süreli duraklamaya rağmen hızla toparlanarak galibiyet golüne ulaştık. Bu galibiyeti hak ettiğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Geçen yıla oranla büyük bir ivme kazandığımızı görmekteyiz"

Göztepe'nin geçen sezona kıyasla gösterdiği gelişimin altını çizen Stoilov, "Puan tablosunu incelediğimizde, Göztepe Kulübü ve camiası olarak geçen yıla oranla büyük bir ivme kazandığımızı görmekteyiz. Geçtiğimiz sezonu sekizinci sırada tamamlamışken, bu yıl ligi beşinci veya altıncı sırada bitireceğiz. Bu gelişim, kulübümüzün doğru yolda ilerlediğinin ve geçen sezondan daha fazla puan topladığının en somut göstergesidir. Bu başarıyı sadece teknik ekip veya sporcular değil; taraftarımızla birlikte tüm Göztepe ailesi olarak elde ettik. Şimdi son maçımıza odaklanarak ligi beşinci sırada tamamlamak adına tüm gücümüzü sahaya yansıtacağız. Gerçekçi bir değerlendirme yapıldığında, Göztepe'nin geçen yıla kıyasla önemli bir aşama kaydettiği açıkça görülmektedir" ifadelerini kullandı.

"Samsun deplasmanına dinlenmiş bir şekilde giderek elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

Samsun deplasmanı öncesi takımın fiziksel ve zihinsel hazırlığına değinen Stoilov, "Gelecek müsabaka öncesinde oyuncularımın üzerinde aşırı bir baskı oluşturmak istemiyorum. Bizim için en önemli husus, her zaman olduğu gibi en iyi performansımızı ve mücadelemizi sahaya yansıtmaktır. Bu kritik maç öncesinde oyuncularımın fiziksel ve zihinsel olarak toparlanması büyük önem arz ediyor. Samsun deplasmanına dinlenmiş bir şekilde giderek elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

Taraftar desteğinin önemine dikkat çekerek camiaya teşekkürlerini ileten Stoilov, "Sezon boyunca bizi iç sahada muazzam bir tutkuyla destekleyen, deplasmanlarda ise yalnız bırakmayan taraftarlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Onların desteği olmasaydı bu başarıyı yakalamamız mümkün olmazdı. Sezon başında önemli bir oyuncumuzun takımdan ayrılmasına rağmen kulüp olarak gelişimimizi sürdürdük ve her maçta maksimum mücadeleyi verdik. Göztepe camiası ve taraftarlarıyla bu süreci birlik içinde geçirmekten büyük mutluluk duyuyorum" diye ekledi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı