Göztepe filesinde milli sevinç

Sultanlar Ligi'nde başarılı bir galibiyet elde eden Göztepe, A takım oyuncusu Melis Erdoğan ve altyapı oyuncusu Duru Zeren'in U18 Milli Takımı'na seçilmesiyle büyük bir sevinç yaşadı. Oyuncular, 2026 CEV U18 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için mücadele edecek.

SULTANLAR Ligi'nde son olarak evinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek moral bulan Göztepe'de iki genç oyuncunun milli takıma davet edilmesi sevinçle karşılandı. Sarı-kırmızılılarda A takım kadrosunda yer alan Melis Erdoğan ve altyapıda görev yapan Duru Zeren, U18 Milli Takımı'na çağrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "A takım oyuncumuz Melis Erdoğan ve altyapı oyuncumuz Duru Zeren'in de yer aldığı 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 13-17 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek 2026 CEV U18 Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemeleri'nde sahaya çıkacak. Oyuncularımıza ve milli takımımıza başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
