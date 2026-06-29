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Göztepe Alex Matos'u getiriyor

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Süper Lig ekibi Göztepe, Nijeryalı Sinclair Armstrong ve Brezilyalı Andre Henrique'nin ardından İngiliz orta saha Alex Matos ile de prensipte anlaşmaya vardı. 21 yaşındaki futbolcunun bu hafta İzmir'e gelerek resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

TRANSFERDE Nijeryalı golcü Sinclair Armstrong ve Brezilyalı golcü Andre Henrique ile sözleşme imzalayıp, Gambiyalı stoper Sonko Sundberg'le görüşmelerini sürdüren Süper Lig ekibi Göztepe, İngiliz orta saha Alex Matos'la da prensipte anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı yönetimin, İngiliz ekibi Sheffield United ile anlaşma sağladığı, Matos'un bu hafta içinde İzmir'e gelip resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Norwich City altyapısından yetişen, ardından İngiliz devi Chelsea'ye transfer olan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, A takımda forma şansı bulmayı başardı. Chelsea'nin ardından Sheffield United'a geçen Alex Matos, geçen sezon Championship'te 8 müsabakaya çıktı. Sheffield United formasını 323 dakika giyen İngiliz futbolcu, kariyerinde toplam 76 maça çıkıp 1 kez fileleri havalandırdı. Matos'un gelişiyle birlikte Sport Republic şirketinin Nijeryalı orta saha Anthony Dennis'i ise yüksek ihtimalle satacağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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