Göztepe'de yeni transferler Kayserispor maçına yetişecek

Verilen arada tedavisini tamamlayan ve takımla idmanlara başlayan 21 yaşındaki futbolcunun Kayserispor maçına yetişeceği bildirildi. Göztepe'nin son transferi Victor Hugo da Bodrum FK karşılaşmasında görev yapamadı. Kadroya alınmasına rağmen 90 dakikayı yedek kulübesinde geçiren 20 yaşındaki Brezilyalı oyuncu da takıma adapte olmaya başladı. Matsuki ve Hugo'nun takıma katılmasıyla önemli eksiklerin giderileceği Göztepe, transfer sezonun bitim tarihi olan 13 Eylül'e kadar bir de santrfor takviyesi yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor