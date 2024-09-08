Göztepe'de yeni transferler Kayserispor maçına yetişecek
Göztepe'nin yeni transferleri Kuyru Matsuki ve Victor Hugo, sakatlıklarını atlattıktan sonra Kayserispor maçında forma giyebilecek.
Verilen arada tedavisini tamamlayan ve takımla idmanlara başlayan 21 yaşındaki futbolcunun Kayserispor maçına yetişeceği bildirildi. Göztepe'nin son transferi Victor Hugo da Bodrum FK karşılaşmasında görev yapamadı. Kadroya alınmasına rağmen 90 dakikayı yedek kulübesinde geçiren 20 yaşındaki Brezilyalı oyuncu da takıma adapte olmaya başladı. Matsuki ve Hugo'nun takıma katılmasıyla önemli eksiklerin giderileceği Göztepe, transfer sezonun bitim tarihi olan 13 Eylül'e kadar bir de santrfor takviyesi yapacak.