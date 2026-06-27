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Göztepe'de Sonko Sundberg bilmecesi

Göztepe'de Sonko Sundberg bilmecesi
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Süper Lig ekibi Göztepe, Sinclair Armstrong ve Andre Henrique ile sözleşme imzalarken, stoper Sonko Sundberg transferi belirsizliğini koruyor. Ayrıca UEFA Gençlik Ligi'nde play-off şampiyonu olan Göztepe U19'un rakibi 1 Eylül'de belli olacak.

SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi İrlandalı golcü Sinclair Armstrong ve Brezilyalı forvet Andre Henrique ile resmi sözleşme imzalayan Göztepe'nin daha önce anlaşma sağladığı stoper Sonko Sundberg transferi bilmeceye döndü. Brezilyalı stoper Heliton'un takımdan ayrılmasının ardından Sundberg ile prensipte anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılarda oyuncu ile henüz resmi bir sözleşme yapılmadı. Bonservisi Bulgar ekibi Ludogorets'te bulunan ve geçtiğimiz sezonu Yunanistan'ın Aris takımında kiralık olarak geçiren Gambiyalı Noah Sonko Sundberg'in İzmir'e getirilmediği ve transferin şu an için askıda olabileceği kaydedildi. Yönetimin 29 yaşındaki futbolcunun yerine başka alternatiflere de yöneldiği vurgulandı.

GÖZTEPELİ GENÇLERİN KURASI 1 EYLÜL'DE

UEFA Gençlik Ligi'nde Play-Off Şampiyonu olan Göztepe'nin UEFA Gençlik Ligi Ulusal Şampiyonlar Yolu 2'nci turundaki rakibi 1 Eylül tarihinde belli olacak. Göztepe U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi 2026-27 sezonunda Ulusal Şampiyonlar Yolu üzerinden katılacak ve 3 eleme turu oynayacak. Bu yolda 3 çift maçlı eleme turu bulunuyor. Her turu geçen takımlar, toplam 10 takım olarak ana turnuvanın son 32 aşamasına yükselecek. Bu 3 eleme turunu başarıyla tamamlaması halinde Göztepe U19, Avrupa'nın en iyi akademi takımlarıyla doğrudan eleme aşamasında mücadele etme şansı yakalayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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