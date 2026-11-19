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TRENDYOL Süper Lig'de milli aranın ardından pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek Göztepe'de stoper Sonko Sundberg tamamen iyileşti. İstanbul Başakşehir maçında forma giyemeyen Gambiyalı oyuncunun milli arada tedavisi tamamlandı. Takımla çalışmalara başlayan Sonko'nun Erzurumspor FK maçında oynayabileceği ifade edildi.

Göztepe'de Sonko'nun yanı sıra sağ bek Ogün Bayrak da takıma döndü. Uzun süredir tedavi gören deneyimli futbolcu, Ümraniyespor ile oynanan özel maçta görev almıştı. Bu sezon savunmada yaşanan ağır sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı süreçler geçiren teknik direktör Stanimir Stoilov, iki oyuncunun gelmesiyle rahat nefes aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı