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Göztepe'de Rhaldney gidiyor, Henrique geliyor

Göztepe'de Rhaldney gidiyor, Henrique geliyor
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Süper Lig ekibi Göztepe, kiralıktan dönen Brezilyalı orta saha Rhaldney'i Bulgaristan'ın CSKA 1948 takımına göndermeye hazırlanırken, Gremio'da forma giyen Brezilyalı santrafor Andre Henrique transferinde önemli mesafe kat etti.

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'de kiralıktan dönen Brezilyalı orta saha oyuncusu Rhaldney'e yol görünürken, sarı-kırmızılılar bir başka Brezilyalı santrafor Andre Henrique transferinde önemli yol kat etti. Sarı-kırmızılı kulübün geçen yaz döneminde kadrosuna dahil edip ara transferde Portekiz'in Alverca takımına kiraladığı Rhaldney'e Bulgaristan'dan talip çıktı. CSKA 1948 takımının 27 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek için harekete geçtiği bildirildi. Bulgaristan basınında yer alan haberlere göre CSKA 1948'in oyuncu ve Göztepe ile görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi. Geçen sezon Atletico Goianiense takımından gelen Rhaldney, Göztepe'de 18 Süper Lig maçını çıktı.

Toplam 1094 dakika süre alan deneyimli orta saha 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Rhaldney, Portekiz'de ise 14 müsabaka oynayıp yine 1 kez gol sevinci yaşadı. Dış transferde ilk olarak İngiltere Championship ekibi Bristol City'den 22 yaşındaki İrlandalı forvet Sinclair Armstrong ile sözleşme imzalayan Göztepe yönetiminin Andre Henrique'yi de bitireceği vurgulandı. Brezilya'nın Gremio ekibinde top koşturan 24 yaşındaki futbolcu için temasların hızlandığı kaydedildi. Brezilya basını da Henrique transferinin her an bitebileceğini belirten ifadelere yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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