Haberler

Göztepe'de Bokele bilmecesi

Göztepe'de Bokele bilmecesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe, Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir rakibi olan Ram Başakşehir FK'ya konuk olacak. Teknik direktör Stanimir Stoilov, Kamerunlu futbolcu Malcom Bokele'nin idmanlardaki performansını yetersiz bulduğu için oynatmadı. Bokele'nin durumu belirsizliğini koruyor.

TRENDYOL Süper Lig'de cumartesi günü Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli rakibi Rams Başakşehir FK'ya konuk olacak Göztepe'de Malcom Bokele bilmecesi yaşanıyor. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un, "İdmanlarda yeterince takıma yardımcı olmadı ve bu yüzden onu oynatmadım" diyerek geçen haftaki Eyüpspor maçının kadrosuna almadığı Kamerunlu futbolcunun şimdilik süresiz kadro dışı bırakılmadığı ifade edildi.

Ancak Stoilov'un bir süre daha Bokele'ye forma vermeyi düşünmediği ve oyuncusunu sert bir şekilde uyardığı öğrenildi. Bokele'nin kendini toparlamaması halinde ise takımdan uzaklaştırılabileceği dile getirildi. Geçen sezondan bu yana savunmada istikrarlı bir şekilde görev yapan 26 yaşındaki oyuncu, ilk senesinde Süper Lig'de 31 maça çıkıp 1 gol attı. Bu sezon da 21 lig maçı oynayan Bokele, ilk hafta deplasmanda 3-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçında gol attı. Bokele, Göztepe'de gösterdiği performansın ardından Kamerun A Milli Takımı'na da seçildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi

İran'da bilanço çok ağır! Ölü sayısı katlanarak artıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Neler oluyor? ABD'de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı

Dünya diken üstünde! Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor
Okul saldırısında ölen 168 kız çocuğunun cenaze töreninde mahşeri kalabalık

İran bu acıyı unutmayacak! Cenaze töreninde mahşeri kalabalık
Galatasaray'ın eski yıldızı petrol kralı oldu

Galatasaray'ın eski yıldızı petrol kralı oldu
Tarihte bir ilk! Melania Trump, BM Güvenlik Konseyi'ne başkanlık etti

Savaş tüm şiddetiyle devam ederken tarihte bir ilk yaşandı
Neler oluyor? ABD'de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı

Dünya diken üstünde! Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv'de kaydedildi

Film değil gerçek! İsrail gece yarısı kabusu yaşadı
Hakem düdüğü çalınca yere yığıldılar

Tartışma yaratan görüntüler!