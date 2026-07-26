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Göztepe'de Luka Gugeshashvili listede

Göztepe'de Luka Gugeshashvili listede
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SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını sürdüren Göztepe, Kasımpaşalı Ali Emre Yanar'la temaslarını devam ettirirken, Gürcü file bekçisi Luka Gugeshashvili'yi de listesine aldı.

SÜPER Lig'de yeni sezon öncesi kaleci arayışlarını sürdüren Göztepe, Kasımpaşalı Ali Emre Yanar'la temaslarını devam ettirirken, Gürcü file bekçisi Luka Gugeshashvili'yi de listesine aldı. Gürcistan basını, Göztepe'nin 26 yaşındaki eldivenle anlaşma aşamasına geldiğini ifade etti. Bonservisi Yunanistan ekibi Paok'ta olan Gugeshashvili geçen sezonu Atromitos'ta kiralık olarak geçirdi.

Deneyimli eldiven kariyerine Dinamo Tbilisi takımında başlarken, Polonya'da Jagiellonia Bialystok, Gürcistan'da Dila Gori, Azerbaycan'da Karabağ, Yunanistan'da Panserraikos, Paok ve Atromitos'ta oynadı. Gürcistan A Milli Takımı'nda da 3 kez forma giyen Luka Gugeshashvili geçen sezon Atromitos'ta 10 resmi maça çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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