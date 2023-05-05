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Göztepe'de Kvasina cezalı, alternatif arayışı başladı

Göztepe'de Kvasina cezalı, alternatif arayışı başladı

Spor Haberleri

Göztepe, cezası nedeniyle forma giyemeyecek santrfor Kvasina yerine alternatif arayışında. Teknik ekip, Ngalina'yı ilk 11'de değerlendirmeyi planlıyor.

SPOR Toto 1'inci Lig'de pazar günü Manisa Futbol Kulübü deplasmanına Play-Off'u matematiksel olarak garantilemek için çıkacak Göztepe'de teknik heyet, cezası nedeniyle forma giyemeyecek santrfor Kvasina yerine alternatif arayışında.

Bu sezon transfer olduğu Göz-Göz'de ilk 11'in değişilmezleri arasına girip haftalardır formasını çıkarmayan 27 yaşındaki Avusturyalı pivot santrfor Kvasina, 23 Nisan'daki Altay derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Kvasina'ya alternatif golcü olarak elinde süre alamayan Ali Akman ve Loue de bulunan Göz-Göz'de teknik ekibin Ngalina'yı ilk 11'de değerlendirmeyi planladığı öğrenildi. Göztepe'de taraftarlar, Manisa FK deplasmanında Mümin Özkasap Stadı'nda kendilerine ayrılan 125 kişilik kontenjanı tüketti.


- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

Manisa Spor Haberler

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