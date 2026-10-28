Göztepe'de Juan'a Avrupa ilgisi arttı, 20 milyon euroluk bonservis bekleniyor

TRENDYOL Süper Lig'de art arda 3 galibiyetle çıkışa geçen Göztepe'yi golleriyle sırtlayan Brezilyalı santrfor Juan, transferde yine gözde oldu. Son 3 yıldır sarı-kırmızılılarda görev yaparak sezon başında 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığı Rusya ekibi CSKA Moskova'ya transfer olmanın kapısından dönen 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncuya Avrupa'dan talipler tekrar arttı. Geçen sezon ara transfer döneminde Fransız ekibi Lille 15 milyon euro bonservis önermesine rağmen satılmayan, sezon başında ise aynı bedelle CSKA Moskova'ya transferi son anda iptal olunca takımda kalan Juan için iki kulübün Göztepe'nin futbol şubesini yöneten Sport Republic'le temasa geçtiği öğrenildi.

Juan'ı sezon başında alamayan CSKA Moskova'nın da golcü oyuncuya ilgisi devam ederken, İngiltere Premier Ligi ekiplerinin de Brezilyalı yıldızı takip ettiği bildirildi. Sport Republic kurmaylarının ara transfer döneminde Juan için bonservis kapısını 20 milyon eurodan açması bekleniyor. Bu sezon gollerine kaldığı yerden devam eden Brezilyalının ara transfer döneminde yuvadan uçma ihtimali yüksek. Yaz döneminde satılması planlandığı için hazırlık maçlarında oynatılmayıp Süper Lig'in ilk haftalarında yedek soyunan Juan, kısa sürede hem formayı tekrar kaparak hem de golleriyle yine Göztepe'nin en skoreri olmayı başarmıştı. Sonradan oyuna girdiği üçüncü haftadaki Galatasaray deplasmanında ilk golünü atan Juan, 6 maçtır 11'deki yerini geri aldı. Juan, son 7 maçta 6 gol atıp, 1 asist yaparak kalitesini tekrar kanıtladı. Son 7 maçta 7 gol katkısı veren Brezilyalı santrfor 2024-2025'te takımdaki ilk yılında 7, geçen sezon 11 gol atmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı