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Göztepe'nin Ayrılan Yıldızları İkinci Liglere Transfer Oldu

Göztepe'nin Ayrılan Yıldızları İkinci Liglere Transfer Oldu
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Süper Lig ekibi Göztepe'nin yollarını ayırdığı Heliton ve Cherni, yeni sezonda Almanya ve Fransa'nın ikinci liglerinde forma giyecek. Brezilyalı stoper Heliton, Bundesliga 2 ekibi Karlsruher SC ile anlaşırken; Tunuslu sol bek Amin Cherni ise Fransa 2. Ligi takımı FC Nantes'a kiralandı. Göztepe taraftarları, bu oyuncuların ikinci liglere transfer edilmesinden dolayı yönetimi eleştirdi.

SÜPER Lig ekibi Göztepe'nin yollarını ayırdığı iki yabancı futbolcusu Heliton ve Cherni yeni sezonda 2'nci liglerde mücadele edecek. Sezon biter bitmez Göztepe ile vedalaşan ve uzun süredir kendisine kulüp arayan Brezilyalı savunmacı Heliton'un yeni rotası Almanya oldu. Göztepe ile parasal konularda anlaşamayan ve sözleşme yenilemeyen tecrübeli stoper Bundesliga 2 ekibi Karlsruher SC'ye imza attı. Göztepe'de geçen sezonun en istikrarlı futbolcularından olan Tunuslu sol bek Amin Cherni ise Fransa'nın yolunu tuttu. Göztepe, Tunuslu defans oyuncusu Amin Cherni'nin Fransa 2'nci Lig ekibi FC Nantes'a kiralık gittiğini resmen açıkladı. Göztepeli futbolseverler ise takımda tutmayıp oyuncuların 2'nci liglere transfer olmasından ötürü yönetimi eleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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