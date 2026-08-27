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Göztepe, Guilherme'yi Polonya'ya kiraladı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Guilherme Luiz Oliveira da Silva'yı Polonya ekiplerinden RKS Radomiak Radom'a kiraladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Guilherme Luiz Oliveira da Silva'yı Polonya ekiplerinden RKS Radomiak Radom'a kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Guilherme Luiz Oliveira da Silva, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte Polonya ekiplerinden RKS Radomiak Radom'a kiralanmıştır. Başarılar Guilherme." denildi.

Kaynak: AA
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