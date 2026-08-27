Göztepe, Guilherme'yi Polonya'ya kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Guilherme Luiz Oliveira da Silva'yı Polonya ekiplerinden RKS Radomiak Radom'a kiraladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Guilherme Luiz Oliveira da Silva, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte Polonya ekiplerinden RKS Radomiak Radom'a kiralanmıştır. Başarılar Guilherme." denildi.

Kaynak: AA