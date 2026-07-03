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Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

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Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stoilov yönetiminde günde çift antrenman yapıyor. Sabah koşu ve dayanıklılık, akşam pas ve şut çalışmaları gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürdü.

Kulübün açıklamasında, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında oyuncuların koşu ve dayanıklılık çalışması yaptığı belirtildi.

Akşam antrenmanında ise pas çalışması ve dar alanda oyun gerçekleştiren sarı-kırmızılıların, günü şut çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
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