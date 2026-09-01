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Göztepe, Amin Cherni'yi FC Nantes'a Kiraladı

Göztepe, Amin Cherni'yi FC Nantes'a Kiraladı
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Trendyol Süper Lig ekibi Göztepe, Tunuslu defans oyuncusu Amin Cherni'yi satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar Fransa Ligue 2 takımı FC Nantes'a kiralık gönderdiğini açıkladı. 25 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 35 maçta, bu sezon ise 1 maçta Göztepe forması giymişti.

TRENDYOL Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe, Tunuslu defans oyuncusu Amin Cherni'nin Fransa ekibi FC Nantes'a kiralık gittiğini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübü açıklamasında, "Oyuncumuz Mohammed Amin Cherni, sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla birlikte Fransa Ligue 2 ekiplerinden FC Nantes'e kiralanmıştır. Başarılar Cherni" ifadeleri yer aldı. Göztepe'ye 2025 yılında transfer olan 25 yaşındaki Cherni geçen sezon 35 maçta, bu sezon da 1 maçta görev yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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