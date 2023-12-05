Göztepe Cimnastik Akademisi İzmir'e 10 madalyayla döndü

Olimpiyat madalyalı ilk ve tek cimnastikçi Ferhat Arıcan önderliğinde yeniden organize olan Göztepe Cimnastik Akademisi, katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'ndan İzmir'e 10 madalyayla döndü. Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun Aydın'da düzenlediği Aerobik Cimnastik Özel Yaş Grupları Turnuvası'nda ilk kez ulusal bir yarışmada podyuma çıkan Göztepeli minikler, çiftler ve grupta ikinci, trioda üçüncü olup 10 madalya kazandı. Yarışmaya 42 kulüpten 467 cimnastikçinin katıldığını belirten Ferhat Arıcan, "Göztepe'yi 61 sporcumuzla temsil ettik ve daha ilk yarışmamızda çok başarılı olduk. Bu sonuçlar, yüksek eğitim kalitemiz ve sporcu yaklaşımımızın bir sonucu. Her geçen yarışmada daha iyi olup ülkemize örnek bir model yaratacağız. Minikleri tebrik ederiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor