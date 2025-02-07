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Süper Lig takımından tarihi karar! Taraftarlarını ömür boyu men edecekler

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Süper Lig ekibi Göztepe, kulübün ceza almasına sebep olacak taraftarların kombinelerini ömür boyu iptal edileceğini duyurdu.

Süper Lig'in formda takımlarından Göztepe, ceza alınmasına neden olan taraftarların kombinelerini süresiz iptal edilecek.

AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan açıklamada, taraftarın kulübün kalbi ve en büyük itici gücü olduğu, kulübe maddi ve manevi zarara uğratabilecek her türlü davranıştan kaçınması gerektiği ifade edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun disiplin yönetmeliklerine göre, bireysel olarak yapılan ihlallerde dahi eylemin gerçekleştiği tribün bloğundaki tüm taraftarlara ceza verildiği hatırlatılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu durum, kurallara uygun davranan taraftarlarımızın da mağdur olmasına neden olmaktadır. Kulübümüz hem taraftarımızı hem de kendisini korumak adına, 2 Şubat Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan Göztepe-Corendon Alanyaspor maçından itibaren, ceza almamıza sebep olan taraftarların kombinelerini süresiz olarak iptal edecektir. Bu karar, kulübümüzü ve taraftarımızı daha adil bir şekilde temsil etmek, Göztepe'mizi hak ettiği yerlerde görmek için alınmıştır."

Göztepe'den tarihi karar! Taraftarlarını ömür boyu men edecekler

Süper Lig takımından tarihi karar! Taraftarlarını ömür boyu men edecekler
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Spor
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıVll. Murat:

niye Fenerbahçe maçında uygulamadiniz madem bırakin bu işleri

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Haber YorumlarıMelih Bayrak:

İzmir'de yaşayan bir vatandaş olarak şunu söyleyim Göztepe taraftarınin çoğu çoluk çocuk ergen.hepside men edilmeye müsait potansiyelde bu alinan kararı uygularlar ise eminim taraftarlari kalmaz...

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Haber Yorumlarıİsco A:

Çok güzel bir uygulama olur neden kendini bilmez bir kaç holigan için tüm kulüpler tff ye gereksiz yere ceza ödesin ki kişiselleştirilmeli kişi ve kişilere ceza verilmeli

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Haber YorumlarıHanifi Kayhan:

En azından kulünün yaklaşımı doğru. Taraftarda kendine çeki düzen verir. En azından,İstanbul kulüpleri gibi,taraftarı daha fazla sivritmemişler. Tebrikler Göztepe.

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Haber YorumlarıG Ergün:

cok akıllıca bi karar göztepenin seyircisi bitmez her maç o atmosferi yaşıyoruz genç yaşlı coluk çocuk maçlara gidiyoruz bi kaç kendini bilmezin yaptığını tüm blok çekmemeli

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