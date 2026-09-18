Göztepe, Çaykur Rizespor'u 20 Eylül Pazar saat 20.00'de ağırlayacak

Göztepe, Çaykur Rizespor'u 20 Eylül Pazar saat 20.00'de ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı maçın hazırlık çalışmalarını sürdürdü. Stanimir Stoilov yönetimindeki antrenman, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde ısınma ve pas çalışmalarıyla başlayıp taktiksel oyunla tamamlandı.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.
Pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman taktiksel oyunla tamamlandı.???????
Göztepe, 20 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
Kaynak: AA