Göztepe, Çaykur Rizespor Maçına Hazırlıklarına Başladı
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Adnan Süvari Tesisleri'nde başladı. Takım, antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması yaparken, ikinci bölümde dar alanda oyun gerçekleştirdi.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapan takım, ikinci bölümde ise dar alanda oyun gerçekleştirdi.
Sarı kırmızılı ekip, 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Çaykur Rizespor'un konuğu olacak.
Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor