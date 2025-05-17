Göztepe, Çaykur Rizespor Maçına Hazır
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Futbolcular Adnan Süvari Tesisleri'nde şut ve taktik çalıştı.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, şut ve taktik çalıştı.
Sarı-kırmızılılar, bugün Rize'ye giderek kampa girecek.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor