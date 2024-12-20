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Göztepe, Bucaspor'u Eleyerek Gruplara Kalma Hakkı Kazandı

Göztepe, Bucaspor'u Eleyerek Gruplara Kalma Hakkı Kazandı
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Bucaspor 1928'i 4-0 yenerek grup aşamasına yükselen Göztepe, 22 Aralık'ta Rizespor ile oynayacağı maça odaklandı. İzmir ekibi, iç sahada bu sezon yenilgi yüzü görmedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bucaspor 1928'i eleyerek gruplara kalma hakkı kazanan Göztepe, 22 Aralık Pazar günü iç sahada konuk edeceği Rizespor maçına odaklandı.

Bu sezon iki kulvarda mücadele eden Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Bucaspor 1928 ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip; rakibini Kuryu Matsuki, David Tijanic, Romulo ve İzzet Furkan Malak'ın golleriyle 4-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Bucspor 1928 kupaya veda ederken Göztepe ise bir üst tur olan grup aşamasına yükseldi.

İzmir ekibi lige döndü

Kupada istediğini alan ve grup aşamasına kalma başarısı gösteren Göztepe, tüm odağını lige çevirdi. İzmir ekibi, 22 Aralık Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda Rizespor'u konuk edecek. 25 puanla 5. sırada bulunan İzmir ekibi, 20 puanla 10. sırada yer alan rakibini mağlup ederek devre arasına hem mutlu girmek istiyor hem de Avrupa potasına girmenin planlarını yapıyor.

Göz-Göz, iç sahada kaybetmedi

Bu sezon iç sahada ligin en başarılı takımları arasında yer alan Göztepe, tarafının önünde 7 maça çıkarken yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte sadece Fenerbahçe ile berabere kalan İzmir ekibi; Bodrum FK, Kayserispor, Sivasspor, Trabzonspor, Konyaspor ve Adana Demirspor'u mağlup etti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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