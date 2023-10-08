Göztepe, Boluspor'u 2-0 mağlup etti
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Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Göztepe, Boluspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 58. dakikasında Bolusporlu Landel'in kullandığı penaltıda, Göztepe kalecisi Mateusz Lis gole izin vermedi.
Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Mehmet Şengül, Göktuğ Hazar Erel
Boluspor : Çağlar Şahin Akbaba, Berk Yıldız, Kubilay Sönmez, Safa Kınalı (Dk. 46 Oğuz Kağan Güçtekin), Camara (Dk. 46 Bettaieb), Oulare, Onur Ulaş (Dk. 71 Posmac), Landel (Dk. 81 Furkan Demir), Hakan Bilgiç, Kayamba (Dk. 81 Oko), Ercan Coşkun
Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Celil Yüksel (Dk. 62 Ahmed Ildız), Diouf (Dk. 72 Ali Dere), Yunus Emre Gedik (Dk. 72 Kubilay Kanatsızkuş), Mamah, Yalçın Kayan, Atınç Nukan, Tijanic (Dk. 81 Doğan Erdoğan), Ümit Akdağ (Dk. 62 Nielsen), Ogün Bayrak
Goller: Dk. 39 ve 76 Tijanic (Göztepe)
Sarı kart: Dk. 48 Ümit Akdağ, Dk. 51 Yunus Emre Gedik, Dk. 83 Ogün Bayrak, Dk. 90+3 Taha Altıkardeş (Göztepe), Dk. 49 Oğuz Kağan Güçtekin, Dk. 80 Berk Yıldız ( Boluspor )
Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Göztepe, Boluspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın 58. dakikasında Bolusporlu Landel'in kullandığı penaltıda, Göztepe kalecisi Mateusz Lis gole izin vermedi.