Göztepe Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Start Verdi

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cuma günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncuların bir bölümü rejenerasyon çalışması yaparken diğer futbolcular pas ve dar alanda oyunla idmanı tamamladı.

Sarı kırmızılar, 19 Eylül Cuma günü 20.00'de Beşiktaş'ı konuk edecek.