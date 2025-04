Göztepe-Beşiktaş Maçı...Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer: İsmail Köybaşı'nın Fastastik Golünden Sonra Kontrolümüzü ve Özgüvenimizi Kaybettik

HABER - KAMERA: Akın KÜÇÜKKURT

(İZMİR) - Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe evinde konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ve Göztepe takım kaptanı İsmail Köybaşı açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, şu ifadeleri kullandı:

"İlk yarı oyunu iyi kontrol ettiğimizi ve iyi oynadığımızı düşünüyorum. Çok da güzel bir gol bulduk. Hatta ikinci golü de attık. Biliyorsunuz, ikinci golü de attık ofsayt sebebiyle iptal edildi. 2-0 yapabilirdik. Göztepe gibi takımlarla karşılaştığımızda, Göztepe gibi uzun boylu ve güçlü oyunculara karşı oynadığınız zaman her zaman tehlike oluşturabiliyorlar. Gerçekten İsmail Köybaşı da fantastik bir gol attı ve skoru 1-1'e getirdi. Biz de o golden sonra duygusal kontrolümüzü ve özgüvenimizi kaybettik. Bu durum aslında biraz anlaşılabilir. Kulüp son birkaç yıldır kötü bir süreç geçiriyor ve şu anda da bu kötü süreç tamamen bitmiş değil. Bildiğiniz gibi uzun süredir maç kazanamıyoruz ve bu da bizde hayal kırıklığı oluşturuyor. Oyuncularımız da hayal kırıklığı yaşıyor çünkü savaştılar, denediler, ellerinden geleni yaptılar. Ama ikinci gol gelmedi. Maç beraberlikle sonuçlandı. Her gün daha iyiye gitmek için çalışmamız gerektiğini söyleyebilirim. Şu an 'Şampiyon olacağız' demem ama amacımız bu. Elbette şampiyon olmak istiyoruz. Ancak öncelikle çok çalışmak ve her gün hem takımımızı hem de kendimizi geliştirmek zorundayız. Bugün özelinde konuşacak olursak, maçta kontrolü kaybettik. Bu nedenle daha fazla kontrol sağlamak için orta sahada değişiklik yaptık. Rakibe kanat beklerimizle daha fazla sıkıntı çıkarmak amacıyla Jonas ve Arthur'la üçlü savunmaya döndük. Aynı zamanda Salih ve Gedson'un orta sahadan rakip ceza sahasına yaptığı koşularla tehlike oluşturmasını planladım. Aslında bu değişiklikleri yapmamın, üçlü savunmaya dönmemin sebebi; Arthur ve Jonas'ın kanat bek olarak kullanarak, Rafa, Semih, Gedson ve Salih'le birlikte rakip üzerinde daha fazla baskı kurmaktı. Kontrolü tamamen sağlayamasak da bu değişiklikleri bu amaçla yaptım. Ayrıca şöyle bir durum da var: İlk yarıda daha iyi oynadık. Mustafa, Rashica ve Rafa'nın önde yaptığı baskı işe yaradı. Alex ve Gedson da aslında sistem içinde iyi iş çıkardılar. Attığımız ilk gol de bunun bir göstergesiydi. Bu gol, sistemimizin işleyişinin başarılı bir örneğiydi. Bugün ve kalan maçlar gelecek sezon hangi oyuncularla devam edeceğimizin belirleyicisi olacak."

"Genç oyuncularımız son haftalarda daha fazla fırsat bulacaklar"

Solskjaer, "Kötü sonuçlar oyuncuları gerçekten üzüyor. Bu anlamda da büyük takım oyuncusu olduğunuz zaman, bu tür krizlerde, bu tür kötü sonuçlarla başa çıkabilmek bazen kolay olmuyor. Bahsettiğim bu özgüven kayıpları ya da maç içi kırılmalar yaşanabiliyor. Daha cesur, daha doğru oyuncuları; bu anlamda karakter koyabilecek oyuncuları kadromuza almak istiyoruz. Başkanımızla bu konuyla ilgili sürekli toplantılar yapıyoruz. 'Ne yapacağız?' diye çok düşündük çünkü kendisi süreci yakından takip ediyor. Kendisiyle çok fazla planlamalar üzerine konuşuyoruz. Bu konuda bir nokta daha var; genç oyunculara daha çok zaman, daha çok dakika vermemiz gerektiği konusu. Bu çok önemli. Bir de şu var; biz genç oyuncularımızı da korumak zorundayız. Sonuçlar kötü gidiyor, biliyorsunuz. Mustafa örneğin çok iyi oynuyor, harika dakikalar geçiriyor sahada. Ama biz şimdi 5-6 genci aynı anda sahaya sürersek, bu genç oyuncular açısından sıkıntı oluşturabilir. Çünkü şu an 3. sıra için mücadele ediyoruz. Bu anlamda da gençlerin yanında, onlarla birlikte tecrübeli oyuncuların da olması gerekiyor. Ama umarım genç oyuncularımız son haftalarda daha fazla fırsat bulacaklar" dedi.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise şu açıklamalarda bulundu:

"Biz kendi seviyemizi ve potansiyelimizi sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Fırsatlar oluşturduk fakat maalesef bu fırsatları değerlendiremedik. Gol pozisyonlarını kaçırma anlamında yaşadığımız sıkıntı maalesef devam ediyor, ancak oyun planımızı, stratejimizi hırslı bir şekilde sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Bu bizim adımıza iyi olan şeydi. Ama söylediğim gibi, iki üç tane net kaçan fırsat var. Bildiğiniz üzere bir iki aydır kazanamıyoruz. Aynı zamanda bu durum oyunumuz üzerinde bir baskı oluşturdu. Belki ben Avrupa hedefini koyarak hedefi biraz yükseltmiş olabilirim, ancak Göztepe ailesine inandım, bu takıma, bu kulübe inandım. Bu yüzden bu hedefi koydum ve Göztepe ailesi de tüm fertleriyle bu hedefe inandı ve bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Aslında sakatlıklar olmasaydı, şu anda hedefimize çok daha yakın olabilirdik. Bu maçtan önce bile bir iki tane sakatlık yaşadık ve oyuncu kaybettik. Yine maç sırasında yaşadığımız sakatlıklar var. Gerçekten bu bizim adımıza zor bir süreç. Ama hırslı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz ve sonuna kadar savaşıp güzel günlere kavuşacağımıza inanıyorum. Dört gün sonra Trabzon'da hayallerimizin peşinden koşmaya gideceğiz. Orada deplasmanda olsa da, zor gözükse de turu geçeceğimize inanıyorum. Ama öncelikle iyi oynamamız gerekiyor. Sahada istediğimiz oyun anlayışını yansıttığımız takdirde, bu şekilde turu geçeceğimize inanıyorum."

"Beşiktaş'a attığım ilk gol değil"

Maç sonu basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Göztepe takım kaptanı İsmail Köybaşı, "Maçı özetlemek gerekirse, ilk yarı daha iyi oynayan bir Beşiktaş. İkinci yarı daha iyi oynayan taraf biz. Özellikle golden sonra çok baskılı oynamaya başladık. İkinci, üçüncü golü atabilirdik ama Mert buna müsade etmedi. Çok güzel bir maç oldu. İki tarafta elinden gelenin hepsini yapmaya çalıştı. İzleyenlerede güzel bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum. Bu sezon hedeflerimizden biri de iyi ki Göztepe'nin maçı var dedirtmekti. Bence bunu başardık. Stadın ambiyansı, ortamı her an oyunda oluşu. Dolayısıyla bu açıdan çok mutluyuz. Gole gelecek olursak, kariyerimin en güzel gollerinden biri oldu, belki de en güzellerinden. Beştaş'a karşı denk geldi. Beşiktaş'a attığım ilk gol değil; Birecikspor'da oynarken de atmıştım. Her attığım golden sonra da saygımı göstermişimdir. Yediğim ekmeğe, hele ki beni küçüklükten İsmail Köybaşı yapan yere asla saygısızlık yapmam. Beni tanıyanlar çok iyi bilir. Sosyal medyayı kullanmam ama sosyal medyada yankılanmış. Altını çizmek isterim ki saygım sonsuzdur. Dediğiniz gibi kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri olan bir camiayız ve bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Dalgalanmalar oldu, doğru. Ama bunlardan ders aldık. Şanssızlıklar da yaşandı. Aslında bu dalgalanmalara bunu da eklemek lazım: Şanssızlıklar da oldu. Aynı zamanda bu bir yolculuk. Bu yolda böyle şeyler olacak. Aslında yaşanan bu şeyler tüm camiayı birbirine daha da sıkı bağlamalı, güçlendirmeli. Ders alınmalı. Belki bu sene değil ama belki önümüzdeki senelerde… Bazen bir şeyi hemen kazanamazsın; bir sonraki sene kazanırsın. Benim burada üçüncü senem. İlk sene çıkamadık ama ikinci sene dolu dolu çıktık. Bazen bunları da es geçmemek gerekiyor. Kadir kıymet bilmek, her anın keyfini çıkarmak gerekiyor. Biz Göztepe'yiz. Büyük bir camiayız. Değerlerine önem veren, kültürüne sahip çıkan, efsanelerini her zaman iyi hatırlayan, her branşıyla bir araya gelmiş özel bir kulübüz. Böyle dalgalanmalar olacak ama biz güçlüyüz" dedi.