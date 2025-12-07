Göztepe-Beşiktaş kadın voleybol maçında olay çıktı! Birçok yaralı var
Sultanlar Ligi'nde 9'uncu haftada bugün İzmir'de Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanacak maç öncesi iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşandı. İzmir Atatürk Voleybol Salonu çevresinde karşı karşıya gelen iki takım taraftarları birbirlerine taş, şişe ve patlayıcı madde atarken; olaylar polisin araya girmesiyle büyümeden önlendi. Yaşanan gerginlikte bazı taraftarların yaralandığı bildirildi.
TARAFTARLAR ARASINDA GERGİNLİK ÇIKTI, YARALILAR VAR
Göztepe ile Beşiktaş, Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı maç öncesi salon çevresinde iki takım taraftarları arasında gerginlik çıktı. İki takım taraftarları birbirlerine taş, şişe ve patlayıcı madde attı. Çıkan olaylar polisin araya girmesiyle büyümeden önlendi ancak yaşanan gerginlikte bazı taraftarlar yaralandı.
YABANCI MADDE ATILDI, TRİBÜNLER BOŞALTILDI
Öte yandan maçın başlamasının ardından olaylar devam etti. Tribünlerden iki taraflı çirkin tezahürat ve sahaya yabancı madde atılması nedeniyle uyarılar yapıldı. Durumun devam etmesi nedeniyle soyunma odasına giden hakemler, karşılaşmanın seyircisiz olarak devam etmesine karar verdi. Maçın tribünlerin boşaltılması sonrası devam edeceği kaydedildi.