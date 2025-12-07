Haberler

Göztepe-Beşiktaş kadın voleybol maçında olay çıktı! Birçok yaralı var

Sultanlar Ligi'nde 9'uncu haftada bugün İzmir'de Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanacak maç öncesi iki takım taraftarları arasında gerginlik yaşandı. İzmir Atatürk Voleybol Salonu çevresinde karşı karşıya gelen iki takım taraftarları birbirlerine taş, şişe ve patlayıcı madde atarken; olaylar polisin araya girmesiyle büyümeden önlendi. Yaşanan gerginlikte bazı taraftarların yaralandığı bildirildi.

  • Göztepe ile Beşiktaş arasındaki Sultanlar Ligi voleybol maçında taraftarlar arasında çıkan gerginlikte taş, şişe ve patlayıcı madde atıldı.
  • Çıkan olaylarda bazı taraftarlar yaralandı.
  • Tribünlerden sahaya yabancı madde atılması nedeniyle maç seyircisiz olarak devam etme kararı alındı.

Sultanlar Ligi'nde 9'uncu haftasında İzmir'de Göztepe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği voleybol müsabakasına çıkan olaylar damga vurdu.

TARAFTARLAR ARASINDA GERGİNLİK ÇIKTI, YARALILAR VAR

Göztepe ile Beşiktaş, Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'nde karşılaştı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı maç öncesi salon çevresinde iki takım taraftarları arasında gerginlik çıktı. İki takım taraftarları birbirlerine taş, şişe ve patlayıcı madde attı. Çıkan olaylar polisin araya girmesiyle büyümeden önlendi ancak yaşanan gerginlikte bazı taraftarlar yaralandı.

YABANCI MADDE ATILDI, TRİBÜNLER BOŞALTILDI

Öte yandan maçın başlamasının ardından olaylar devam etti. Tribünlerden iki taraflı çirkin tezahürat ve sahaya yabancı madde atılması nedeniyle uyarılar yapıldı. Durumun devam etmesi nedeniyle soyunma odasına giden hakemler, karşılaşmanın seyircisiz olarak devam etmesine karar verdi. Maçın tribünlerin boşaltılması sonrası devam edeceği kaydedildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
