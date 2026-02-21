Haberler

Göztepe deplasman karnesine güveniyor

Göztepe deplasman karnesine güveniyor
Güncelleme:
Göztepe, yarın Beşiktaş ile oynayacağı maçta Avrupa yolunda önemli bir mücadele verecek. Bu sezon deplasmanlarda elde ettiği başarılarla dikkat çeken İzmir ekibi, İstanbul takımlarıyla kaydettiği puanları artırmak istiyor.

TRENDYOL Süper Lig'de yarın saat 20.00'de başlayacak maçta Beşiktaş Park'ta Avrupa yolundaki en önemli rakiplerinden Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek Göztepe bu sezon deplasmanlarda kritik puanlar kazandı. Haftaya 41 puanla 4'üncü basamakta giren sarı-kırmızılılar 11 dış saha maçında 19 puan topladı. Rakiplerini kendi evlerinde 5 kez mağlup eden Göztepe, 4 beraberlik alırken sadece 2 kez yenildi.

Deplasmanda; Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Gaziantep FK'yı yenen İzmir temsilcisi, Kayserispor, Eyüpspor, Fenerbahçe ve Konyaspor'la berabere kaldı. Göztepe sadece Alanyaspor ve Galatasaray maçlarını kaybetti. Deplasmanlarda 13 kez rakip ağları havalandıran Göztepe, 7 kez de topu kalesinde gördü. Göztepe bu sezon İstanbul takımlarına karşı da başarılı sonuçlar aldı.

İSTANBUL TAKIMLARINDAN PUANLARI TOPLADI

Fatih Karagümrük'ü iki kez yenen Göz-Göz, sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı 3-0, Başakşehir'i 1-0 ve Kasımpaşa'yı (D) 2-0 mağlup etti. Göztepe, şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe ile iki kez berabere kaldı. İzmir'deki maç golsüz berabere sonuçlanırken, Kadıköy'deki rövanş ise 1-1 bitti. Göztepe, diğer İstanbul temsilcisi Eyüpspor'la da deplasmanda golsüz berabere kaldı. Göztepe, sadece Galatasaray'a 3-1 yenildi. Göztepe, İstanbul ekipleriyle oynadığı 9 maçta hanesine toplam 18 puan yazdırdı.

GOLCÜLER JUAN VE JEFERSON İYİLEŞTİ

40 puana sahip 5'inci Beşiktaş maçına da mutlak puan ya da puanlar için çıkacak sarı-kırmızılılarda iyileşen sakat oyunculardan Brezilyalı golcüler Juan ve Jeferson görev verilmesi durumunda forma giyebilecek. Tedavileri devam eden orta saha Efkan Bekiroğlu ile kaptan sol bek İsmail Köybaşı ise Beşiktaş'a karşı görev alamayacak. Devre arasında Göztepe'den Beşiktaş'a 5 artı 1 milyon euro karşılığında transfer olan Beninli orta saha Juinor Olaitan ise görev verilmesi durumda eski takımına karşı sahada yer alacak.

