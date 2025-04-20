Göztepe, Beşiktaş ile 1-1 Berabere Kalarak Galibiyet Hasretini 11 Maça Çıkardı

SÜPER Lig'in 32'nci haftasında evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Göztepe galibiyet hasretini 11 maça çıkarırken, özellikle ikinci yarıda oynadığı pozitif futbolla da beğeni topladı. Son galibiyetini 19 Ocak 2025 tarihinde Antalyaspor'a karşı alan sarı-kırmızılılar ardından bir daha 3 puan yüzü göremedi. Bu periyotta 5 yenilgi ve 6 beraberlik alan Göz-Göz, yine kazanama serisini bitiremedi. Beşiktaş karşılaşmasında 10'uncu dakikada geriye düşüp, ilk devreyi 1-0 yenik kapatan Göztepe, ikinci 45 dakikalık dilimde ise taraftarını mutlu etti.

Kaptan İsmail Köybaşı'nın 46'ncı dakikadaki jeneriklik golüyle tribünleri ayağa kaldıran İzmir ekibi hücumda da çok etkili görüntü verdi. Ancak birçok fırsatı değerlendiremeyen Göztepe 1 puana razı oldu. Oynanan iyi futbol ise hem camiayı hem tribünleri memnun etti. Maç sonunda Gürsel Aksel Stadı'nı tıklım tıklım dolduran Göztepeli futbolseverler futbolcuları alkışladı. Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor'a konuk olacak Göztepe, kritik müsabaka öncesi iyi futboluyla umut vermiş oldu.

'SAKATLIKLAR KABUS OLDU'

Teknik direktör Stanimir Stoilov da Trabzonspor karşılaşması öncesi güzel futbolla umutlandıklarını dile getirdi. Sakatlık kabusu yaşadıklarını belirten Bulgar teknik adam, "Bu maçta da 2 oyuncumuz sakatlandı. Sezon boyunca sakatlıklarla uğraştık. İlk 11'de düzenli oynayan 5-6 oyuncumuzdan faydalanamadık. Süper Lig'de bu kadar sakatlık yaşayan başka takım olsaydı ayakta duramazdı" dedi.

'BİRAZ DAHA YARATICI OLMALIYIZ'

Oyundan memnun olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Bence bizim adımıza iyi bir maçtı. İlk yarıda bir hata yaptık ve gol yedik. Ondan sonra hırslı bir şekilde oynamaya devam ettik. Fırsatları değerlendiremedik. Beşiktaş'a karşı oynamak da kolay değildi. Aynı şekilde sıkı bir şekilde çalışmaya devam etmeliyiz. Bu sene çok fazla şanssızlık yaşadık, bu süreç gerçekten çok zor. Ama oyun şeklimizden memnunum, bu şekilde devam etmeliyiz. Biraz daha yaratıcı olmalıyız. Bu şekilde agresif ve hırslı olduğumuzda istediğimizi alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

HEDEF TRABZONSPOR MAÇI

Avrupa hedefini kendisinin koyduğunu dile getiren Stoilov şu şekilde konuştu: "Aslında birçok kez söyledim, sezon öncesinde Avrupa hedefini ben koydum. Ardından da takım ve kulüp bu hedefe inandı ve bu yolda ilerlemeye başladık ama şanssızlıklar yaşadık. Bu bizi etkiledi. Tüm Göztepe ailesi inanmaya devam etti. Şu anda yolumuza devam ediyoruz. Toparlanacağız ve Trabzonspor karşısında turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Turu geçeceğimize inanıyorum. Bu potansiyele inandım ve bu hedefi koydum. Avrupa hedefi için sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz"