Haberler

Göztepe filede galibiyeti hatırladı

Göztepe filede galibiyeti hatırladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sultanlar Ligi 9. haftasında Göztepe, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek ligdeki 2. galibiyetini aldı. 6 haftalık mağlubiyet serisine son veren Göztepe, gelecek maçına odaklandı. Maçta bazı olaylar da yaşandı.

SULTANLAR Ligi 9'uncu haftadaki olaylı maçta evinde Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden Göztepe, galibiyet hasretine son verdi. Ligdeki 2'nci galibiyetini alan sarı-kırmızılı takım, 6 haftalık mağlubiyet serisine son verdi. İzmir temsilcisi düşme hattından kurtulamamasına rağmen kazandığı zaferle gelecek adına umut verdi. Göztepe çarşamba günü deplasmanda galibiyeti bulunmayan son sıradaki Bahçelievler Belediyespor'la oynayacağı karşılaşmaya odaklandı.

OLAY AÇIKLAMASI

Beşiktaş maçı ve öncesinde salon içi ve çevresinde iki takım taraftarı arasında çıkan olaylarla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise, "Beşiktaş taraftarlarının sporun ruhuyla bağdaşmayan davranışları sebebiyle kabul edilemez nitelikte olaylar yaşanmıştır. Küfürlü tezahüratlar, sahaya atılan yabancı maddeler sonucunda maçı seyircimizden yoksun oynamak zorunda kaldık. Bu müdahaleyi kesinlikle kabul etmiyor, şiddetle kınıyoruz. Bu kişilerin gerekli yaptırımlara tabi tutulması için tüm girişmeleri sonuna kadar sürdüreceğiz. Provokatif eylemlere boyun eğmeyeceğiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Bahis soruşturmasında Metehan Baltacı ve Murat Sancak tutuklandı

Süper Lig devinin topçusu ve eski başkan tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Bu kez çok kuvvetli geliyor
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde

Ünlü oyuncu, hobisini yatırıma dönüştürmeye hazırlanıyor
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo

Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
title