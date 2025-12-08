Göztepe filede galibiyeti hatırladı

SULTANLAR Ligi 9'uncu haftadaki olaylı maçta evinde Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden Göztepe, galibiyet hasretine son verdi. Ligdeki 2'nci galibiyetini alan sarı-kırmızılı takım, 6 haftalık mağlubiyet serisine son verdi. İzmir temsilcisi düşme hattından kurtulamamasına rağmen kazandığı zaferle gelecek adına umut verdi. Göztepe çarşamba günü deplasmanda galibiyeti bulunmayan son sıradaki Bahçelievler Belediyespor'la oynayacağı karşılaşmaya odaklandı.

OLAY AÇIKLAMASI

Beşiktaş maçı ve öncesinde salon içi ve çevresinde iki takım taraftarı arasında çıkan olaylarla ilgili yapılan yazılı açıklamada ise, "Beşiktaş taraftarlarının sporun ruhuyla bağdaşmayan davranışları sebebiyle kabul edilemez nitelikte olaylar yaşanmıştır. Küfürlü tezahüratlar, sahaya atılan yabancı maddeler sonucunda maçı seyircimizden yoksun oynamak zorunda kaldık. Bu müdahaleyi kesinlikle kabul etmiyor, şiddetle kınıyoruz. Bu kişilerin gerekli yaptırımlara tabi tutulması için tüm girişmeleri sonuna kadar sürdüreceğiz. Provokatif eylemlere boyun eğmeyeceğiz" denildi.