Göztepe, Başakşehir Maçının İlk Yarasını 1-0 Önde Tamamladı

Göztepe, Başakşehir Maçının İlk Yarasını 1-0 Önde Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, RAMS Başakşehir ile oynadığı maçta ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Göztepe'nin golünü 43. dakikada Juan kaydetti.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Cihan Aydın, Mustafa Savranlar, Murat Altan

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Miroshi, Dennis, Cherni, Juan, Janderson

RAMS Başakşehir : Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Ba, Opoku, Operi, Shomurodov, Crespo, Berat Özdemir, Kaluzinski, Harit, Nuno da Costa

Gol: Dk. 43 Juan (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 7 Ba, Dk. 45+2 Operi (RAMS Başakşehir )

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki Göztepe-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 üstün bitirdi.

17. dakikada sol kanattan güzel hareketlerle topla ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Harit'in şutunda, Lis yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı ceza sahası dışına yolladı.

20. dakikada sağ kanattan Wanderson'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rhaldney'in şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

23. dakikada Göztepe'de Cherni'nin sol kanattan yaptığı ortada Bokele'nin kafayla kaleye göndermek istediği top Shomurodov'a çarparak uzaklaştı. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Cihan Aydın, Shomurodov'un topa elle müdahale ettiğine karar verdi ve beyaz noktayı gösterdi.

26. dakikada penaltı atışını kullanan Juan, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

29. dakikada Başakşehir'de Harit'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ba'nın kafayla kaleye göndermek istediği top az farkla dışarı çıktı.

43. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Savunmadan Allan'ın uzun pasında rakip yarı sahada topla buluşan Juan, topu soluna çektikten sonra kalecinin de biraz önde olduğunu gördü. Juan'ın uzak mesafeden yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Göztepe, ilk 45 dakikalık bölümü 1-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor
